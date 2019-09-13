Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
1 saat önce
Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı.
Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:45
Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı