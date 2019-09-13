Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
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Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

1 saat önce

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi, System.String[]

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı

Ziraat Bankası, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:45 
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Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi
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