Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
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Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

1 saat önce

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirdi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi, System.String[]

Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirdi.


Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına düşürdü. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve maaş dışı müşteriler için aylık yüzde 1,35'e çektiğini açıklayan banka, konut kredilerinde de 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi. Açıklamaya göre 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranının ise aylık yüzde 0,99 olduğu bildirildi. - ANKARA

Ziraat Bankası, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
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Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi
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