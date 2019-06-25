Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'na "En İyi Uluslararası Proje" ödülü
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Ziraat Bankası'na "En İyi Uluslararası Proje" ödülü

13 dakika önce

Ziraat Bankası, finans dünyasında en iyilerin ödüllendirildiği "Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019"da, "En İyi Uluslararası Proje" ödülüne layık görüldü.

Ziraat Bankası'na
Ziraat Bankası, finans dünyasında en iyilerin ödüllendirildiği "Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019"da, "En İyi Uluslararası Proje" ödülüne layık görüldü.
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Financial Services Forum tarafından düzenlenen ve jürisinde finansal otoritelerin üst yöneticileri (CEO), büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bankacılık alanında akademik bilgi ve deneyim sahibi kişilerin yer aldığı "Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019" Ödül Töreni'nde, "En İyi Uluslararası Proje" kategorisinde Ziraat Bankası birinci oldu.
Banka ödülü, Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı tarafından müşteri deneyimi, sadakati, veri analitiği ve iş gücü dönüşümü konularında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar ve projelerle finale kalarak almaya hak kazandı. Aynı zamanda Ziraat Bankası, ödül töreninde Türkiye'yi temsil ederek ödül alan tek Türk şirketi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23 Kaynak: AA
CEO, Ziraat Bankası, Ekonomi
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