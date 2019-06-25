Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'na "En İyi Uluslararası Proje" Ödülü
Son Dakika Ekonomi Haber

Ziraat Bankası'na "En İyi Uluslararası Proje" Ödülü

2 saat önce

Financial Services Forum platformunun düzenlediği "Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019" ödül töreninde "En İyi Uluslararası Proje" kategorisinde Ziraat Bankası birinci oldu.

Ziraat Bankası'na
Financial Services Forum platformunun düzenlediği "Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019" ödül töreninde "En İyi Uluslararası Proje" kategorisinde Ziraat Bankası birinci oldu. 
Jürisinde finansal otoritelerin CEO'ları, büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bankacılık alanında akademik bilgi ve deneyim sahibi kişilerin yer aldığı Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019 töreninin "En İyi Uluslararası Proje" kategorisinde kazananı Ziraat Bankası oldu. 
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı'nın müşteri deneyimi, sadakati, veri analitiği ve işgücü dönüşümü konularında düzenlediği başarılı çalışmalar ve projeler finale kalarak "En İyi Uluslararası Proje" ödülünü almaya hak kazandı. Aynı zamanda Ziraat Bankası, ödül töreninde ödül alan tek Türk şirketi oldu. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:04 Kaynak: DHA
CEO, Ziraat Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'na "En İyi Uluslararası Proje" Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]