Ziraat Bankası'nda "kolektif çaba" şampiyonluğu getirdi

Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı İlker Met, kulübün 40. kuruluş yıl dönümünde geçen sezon AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde elde edilen şampiyonluğun "kolektif çaba" sonucunda kazanıldığını söyledi.

İlker Met, şampiyonluk sevinciyle sonuçlanan geçen sezon ve kırmızı-beyazlı takımın hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkent kulübü için geçen sezonun "çok özel" olduğunu ifade eden Met, "40 yıldır Türk voleyboluna ve milli takıma önemli isimler yetiştiren kulübümüz tarihinde ilk kez Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıya kolektif bir çaba ile ulaştık." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanılan belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde şampiyonluğa ulaşmanın kendilerine ayrıca gururlandırdığını dile getiren İlker Met, "Bu yüzden kazandığımız şampiyonluk iki kat daha kıymetli." ifadesini kullandı.

"İlk kez şampiyonlar liginde mücadele edeceğiz"

İlker Met, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da katıldıkları her organizasyonda iyi voleybol oynayarak ve mücadele ederek başarılarını sürdürmek istediklerini vurguladı.

"Bu yıl takım olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz." diyen Met, şöyle devam etti:

"Yoğun bir maç trafiğimiz olacak ve ülkemizi bu süreçte en iyi şekilde temsil etmek arzusundayız. Bu nedenle kadromuzu olabildiğince güzel bir şekilde oluşturmaya çalıştık. Yaklaşık 2 aydır takım olmak için birlikte çalışıyoruz. Hollanda ve Bulgaristan milli takımlarında Avrupa şampiyonasında mücadele eden oyuncularımız da bu hafta sonundan itibaren aramıza katılıyorlar. Her şey yolunda giderse eylül ayı sonuna kadar lige hazır olacağız."

Sezon başlamadan önce Süper Kupa maçı oynayacaklarına dikkati çeken Met, "Kazanarak başlamak ve başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımız geçen yıl pandemi koşullarına rağmen çok içten şekilde bizi destekledi, bu sezon seyirci ile oynanacak müsabakalarda güzel bir voleybol atmosferi oluşturmak en önemli amacımız." şeklinde sözlerini tamamladı.