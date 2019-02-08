Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'ndan 7 Yıl Vadeli 'Sera' Kredisi (1)

Ziraat Bankası'ndan 7 Yıl Vadeli 'Sera' Kredisi (1)

1 saat önce

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu konusundaki krediler ve vade sürelerini açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan 7 Yıl Vadeli 'Sera' Kredisi (1), System.String[]
ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu konusundaki krediler ve vade sürelerini açıkladı. 

Hüseyin Aydın, yeni sera yapacaklar, atıl durumdaki seralar ve mevcut seraları modern hale getirmek isteyenleri kapsadığını belirterek, totalde 7 yıl vadeli, iki yıla kadar anapara ödemesiz ve yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar, yüzde 8,25 faizle kredi imkanı olduğunu açıkladı. Aydın, ayrıca 14 ay vadeli işletme kredisi sağlanacağını kaydetti. Aydın, tüm Ziraat Bankası şubelerinden bu kredi için başvuruların bugünden itibaren başladığını da açıkladı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:49 Kaynak: DHA

Hüseyin Aydın, Aydın, Ziraat Bankası, Ekonomi, Güncel
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