Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi - Son Dakika Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi

7 saat önce

Ziraat Bankası, imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ürününü kullanıma sundu.

Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi, System.String[]

Ziraat Bankası, imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ürününü kullanıma sundu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için bankanın reel sektöre sağladığı imkanlara yenilerini eklemek üzere yaptığı çalışmalar doğrultusunda imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi hayata geçirildi.

Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ile imalatçı firmalar devam eden üretimlerini destekleyen, istihdamın devamlılığını ve artışını sağlayan finansmana, toptan ve perakende ticaret yapan firmalar ise uygun maliyetlerle kesintisiz ve vadeli mal alımı imkanı ile uygun koşullarda mal tedarik edip satış hacmini artırma imkanına kavuşacak.

Böylece Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ile firmalara sağlanacak bütünsel destek ile ülke ekonomisine daha fazla katkı sunulmuş olacak.

Sektörde yer alan imalatçı firmalara istihdamın devamını sağlamak üzere mevcut çalışan başına 50 bin TL'ye kadar, ilave istihdam taahhüdünde bulunması durumunda ise ilave istihdam başına 150 bin TL'ye kadar 12 ay anapara ödemesiz, azami 60 aya kadar vadeli, düşük maliyetli, Hazine destekli KGF kefaletiyle, sektöre özel İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kullanma imkanı sağlandı.

Toptan ve/veya perakende ticari faaliyette bulunan firmalara ise Ziraat Bankası'nın anlaşmalı imalatçı firmalarından yaptıkları mal alımlarında kullanılmak üzere 9 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadeli Mal Alımlarına Yönelik İşletme Kredisi kullanma imkanı tanındı.

Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların yanında olmaya devam edecek.

Ziraat Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşma imzalandı

Son Dakika Haberleri
21:04 ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşma imzalandı - Son Dakika Ekonomi
20:54 Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 21:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]