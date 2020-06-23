Ziraat Bankası'ndan damızlık sığır yetiştiricilerine destek - Son Dakika

Ziraat Bankası'ndan damızlık sığır yetiştiricilerine destek

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde tutulmasını amaçladıklarını belirterek, "Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı...

Ziraat Bankası'ndan damızlık sığır yetiştiricilerine destek, System.String[]

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde tutulmasını amaçladıklarını belirterek, "Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre geçen günlerde Tokat Valiliği ile "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ismiyle koyunculuğun geliştirilmesine yönelik projesinin ilk adımını atan banka, bu defa da büyükbaş dişi hayvanların kesilmesini önlemek ve damızlık hayvan ithalatını azaltabilmek amacıyla geliştirdiği proje kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ((TDSYMB) ve Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde İl Birlikleri ile iş ortaklıkları kurdu.

Banka geliştirdiği modelle ülkede özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen ve buzağı ölümlerinde etken olan besleme ve bakım sorunu ile işletmelerin nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi sorununa çözüm sağlamayı amaçlıyor. Bu modelle ayrıca küçük ölçekli işletmelerin muhtelif nedenlerle bakamayacakları dişi hayvanlarını gerçek değerinden satılabilmesine ve bu hayvanların süt hayvancılığı yapan işletmelerde üretime devam etmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında Aydın, Afyonkarahisar, Burdur ve Niğde Damızlık Birlikleri ile ortaklıklar kuruldu. Bu ortaklıklar üreticilerin kapasite fazlası veya bakamayacaklarını düşündükleri dişi hayvanlarıyla ilgili olarak üç alternatif sunacak.

Üreticilere alternatif çözümler

"Değerinde sat, peşin ödeme al" birinci alternatif. Üretici bakamayacağı ya da nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla satmak istediği dişi buzağı, dana ya da düvesini gerçek değerinden bu ortaklıklara satıp parasını peşin olarak alabilecek.

"Küçük hayvanla peşinat öde, yetişkin hayvan al" ikinci alternatif. Üretici dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara gerçek değeri ile peşinat olarak verip, doğuma hazır gebe düve ya da inek alabilecek. Aradaki fark için Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankasından kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.


Bu iki alternatifte üreticilerden alınan hayvanlar uygun koşullarda beslenip, bakımı yapılacak ve gebe düve ihtiyacı olan üreticilere satılacak. Böylece dişi hayvanlar gerçek yetiştirilme amaçlarına uygun olarak süt üretimi için kullanılacak ve doğuracakları yavrular da sürüye katılmış olacak.

"Küçük hayvanını emanet bırak, yetiştiğinde geri al" üçüncü alternatif. Üretici bakımını yapamayacağı ama elden çıkarmak istemediği dişi buzağı, dana ya da gebe olmayan düvesini bu ortaklıklara teslim edecek. Bu hayvanlar, doğum yapıncaya kadar ortaklıklara ait işletmelerde bakılacak. Doğum yaptıktan sonra yavrusuyla üreticiye geri verilecek. Üreticiler yetiştirme dönemindeki bakım masraflarını ödemek için de Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile Ziraat Bankası'ndan kullandırılan düşük faizli kredilerden yararlanabilecek.

Sözleşmeli üretim modeliyle kaba yem üretiliyor, yine çiftçi kazanıyor

Ziraat Bankası ile Damızlık Birliklerinin kurduğu ortaklıklarda bakılacak hayvanların kaba yem ihtiyacı da sözleşmeli üretim modeliyle üretiliyor. Yonca ve silajlık mısır üretimi konusunda sözleşme imzalanan üreticilere ürün bedelinin belirli bir kısmı avans olarak veriliyor, kalan kısmı ise ürünün teslim tarihinde ödeniyor.

Bu uygulama ile üreticiler pazar sorunu yaşamadan planlı şekilde üretim yapıyorlar ve ürünlerini gerçek değeriyle satarak bedelini ürünü teslim ettiklerinde peşin olarak tahsil ediyorlar. Böylece hem ortaklıklar daha uygun maliyetle yem tedarik ediyor hem de yem üreten çiftçiler kazanıyor.


"Yılmadan ve yorulmadan yerli ve milli üretim hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticilerin piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için istikrarlı bir fiyat yapısı kurulması amacıyla bu iş birliğinin yapıldığını belirtti.

Yetiştiricilerin sağlıklı ve kaliteli düve alırken, kaliteli kaba yeme ekonomik olarak ulaşmaya çalışırken ya da yetiştirdiği buzağı ve düvelerini piyasa koşullarının altında satmak zorunda kaldıklarında yaşamakta oldukları sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İl Birliklerimiz son yıllarda damızlık düve işletmesi yatırımlarına hız vererek ve kurdukları makine parkları ile yem bitkisi yetiştiriciliğine destek olarak sahada bu açığı bir nebze de olsa kapatmaya çalışıyordu. Şimdi Ziraat Bankası'nın verdiği destek ve güçle orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecek duruma gelindi. Kaliteli üretim odaklı planlama yaparak yılmadan ve yorulmadan yerli ve milli üretim hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Üreticilerimizin kullandıkları tarım kredilerine sağladıkları sübvansiyonlarla güçlü şekilde destek veren Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve bu modelin hayata geçirilmesi için verdikleri destek nedeniyle Sayın Ziraat Bankası Genel Müdürümüze ve diğer yöneticilerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin ülkemiz hayvancılık sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

"Kendi kaynaklarımızın korunması ile hayvan ithalatına gerek kalmayacak"

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Üçüncü Tarım ve Orman Şurası kapanış toplantısında Ziraat Bankası'nın çiftçilerle çok daha geniş kapsamlı iş birlikleri geliştireceğini ve alışılmışın dışında destekler sağlayacağını ve belki de onlarla ortak olacağını ifade ettiğini hatırlattı.

Sayın Cumhurbaşkanının ipuçlarını verdiği yeni iş modellerinden bir tanesini daha hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten, Pişmaf, "Bu uygulama ile amacımız yurt içinde doğan dişi hayvanların mümkün olduğu kadar büyük kısmının hayatta ve üretimin içinde tutulmasını sağlamaktır. Kendi kaynaklarımızı bu şekilde koruyarak hayvan ithalatının sona erebileceğini, hatta ihracatçı konumuna geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün açıkladığımız model kapsamında üretim fonksiyonunu Damızlık Birlikleri ve çiftçilerimiz yerine getiriyor. Biz de bu yapının finansal ve idari yönetimini sağlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Pişmaf, bu modelle banka, üretici örgütü ve üreticilerin içinde bulunduğu bir ekosistem oluşturmayı ve ortaya çıkan karı bu ekosistemdeki herkesle paylaşmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Bu konuda özel sektörle de iş birliğine açık olduklarını belirten Pişmaf, "Damızlık Birlikleri ile kurduğumuz bu ortaklıkların çiftçilerimize, tarım sektörüne ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Ferhat Pişmaf, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'ndan damızlık sığır yetiştiricilerine destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor 1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek         
13:12
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi         
13:02
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti         
12:43
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı         
12:32
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi         
12:24
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı         
12:18
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı         
12:17
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti         
12:15
Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü         
12:11
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti         
12:03
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi         
11:56
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
11:52
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa         
11:48
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı         
11:48
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok         
11:46
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
11:45
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek         
11:15
Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor         
10:58
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu         
10:55
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor         
10:47
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı         
10:41
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli         
10:33
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor         
10:28
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın         
10:22
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi         
10:18
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım         
10:18
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor         
10:15
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı         
10:12
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı         
10:00
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 13:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Bankası'ndan damızlık sığır yetiştiricilerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei