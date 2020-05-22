Ziraat Bankası'ndan elektrik ve su borcu bulunan çiftçilere yeni kredi - Son Dakika

Ziraat Bankası'ndan elektrik ve su borcu bulunan çiftçilere yeni kredi

Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Ziraat Bankası'ndan elektrik ve su borcu bulunan çiftçilere yeni kredi, System.String[]

Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını Bankaya 36 ay vadeli olarak ödeyebilecekler.

Böylece, bir yandan üreticilerin birikmiş borçlarını daha makul bir sürede ödemelerine imkan verilecek, bir yandan da tarımsal üretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlanacak.

Çiftçiler birikmiş borçlarını kapatacak

Ziraat Bankası'nın tarım kredisi uygulamalarında, üreticilerin elektrik ve sulama giderlerini karşılayabilmeleri için kredi kullandırılmakta. Ancak, üreticilerin bu tür ödemelerini zaman zaman aksatmaları, elektrik ve sulama borçlarının birikmesine, geciken/ödenmeyen borçlar nedeniyle su kullanımının yasal olarak engellenmesi üretimde aksamalara neden olabiliyor.

Bu kredi ürünü ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha ön plana çıktığı pandemi sürecinde, ülkemizdeki tarımsal üretimin belirtilen gerekçelerle aksamaması ve üreticilerin birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarının makul bir süreye yayılarak ödenmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Krediden yararlanabilmek için üreticilerin kendi adına elektrik ve su aboneliğinin bulunması ve tarımsal üretim faaliyetinin devam etmesi gerekiyor. Bu şartları taşıyan üreticiler, aboneliklerinin bulunduğu kurumdan/şirketten borç kapama tutarını gösteren bir yazı ile çalıştıkları Ziraat Bankası Şubesi'ne müracaat edebilecekler. Banka gerekli çalışmaları yaparak kredi limitini belirleyecek. Kredi üreticiye ödenmeyecek, doğrudan ilgili kurumun/şirketin hesabına aktarılarak birikmiş borçların kapanması sağlanacak.

"Hedefimiz, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Çiftçilerimize güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak; buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler. Kredinin faiz oranı vade boyunca sabit olacak. Üreticimiz krediyi çekerken ne kadar geri ödeme yapacağını da bilecek." ifadelerini kullandı.

Kredi ödeme dönemleri, üreticilerin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirleneceğini belirten Pişmaf, "Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle 'elektriğim, suyum kesilir mi' endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu vesile ile tüm üreticilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum." değerlendirilmesinde bulundu.

Ziraat Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'ndan elektrik ve su borcu bulunan çiftçilere yeni kredi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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