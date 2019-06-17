Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli konut kredisi
1 saat önce
Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:58
, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
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