Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli konut kredisi
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Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli konut kredisi

1 saat önce

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli konut kredisi, System.String[]
Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:58 
Ziraat Bankası
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