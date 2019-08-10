Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'ndan işlem rekoru
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Ziraat Bankası'ndan işlem rekoru

1 saat önce

Ziraat Bankası Kurban Bayramı öncesinde son 2 gün içerisinde 7 milyon kişiye 8,3 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirirken, 15,5 milyon müşteri işlemiyle de rekor kırdı.

Ziraat Bankası'ndan işlem rekoru, System.String[]
Ziraat Bankası Kurban Bayramı öncesinde son 2 gün içerisinde 7 milyon kişiye 8,3 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirirken, 15,5 milyon müşteri işlemiyle de rekor kırdı.
Kurban Bayramı, Ziraat Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:34 
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