Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'ndan Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz İndirimi

Ziraat Bankası'ndan Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz İndirimi

1 saat önce

Ziraat Bankası, 4 Mart tarihinden itibaren, 120 aya kadar vadeli konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 1,28'e, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde ise faiz oranlarını aylık yüzde 1,53'e indirdiğini açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz İndirimi, System.String[]
Ziraat Bankası, 4 Mart tarihinden itibaren, 120 aya kadar vadeli konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 1,28'e, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde ise faiz oranlarını aylık yüzde 1,53'e indirdiğini açıkladı. 

Ziraat Bankası'ndan, yapılan yazılı açıklamada vatandaşların en uygun maliyetle konut edinmelerinin amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:  

"Ziraat Bankası son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28'e indirmiştir. Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53'e indirmiştir. Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır."

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

Ziraat Bankası, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı

Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:16:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'ndan Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz İndirimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]