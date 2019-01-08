Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'ndan Kredi Kartı Borçlularına Ödeme Kolaylığı

Ziraat Bankası'ndan Kredi Kartı Borçlularına Ödeme Kolaylığı

1 saat önce

Ziraat Bankası, yeni uygulamasıyla, kredi kartı borcu bulunan müşterilerinin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunanlara da ödeme kolaylığı sağlayacak.

Ziraat Bankası'ndan Kredi Kartı Borçlularına Ödeme Kolaylığı, System.String[]
Ziraat Bankası, yeni uygulamasıyla, kredi kartı borcu bulunan müşterilerinin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunanlara da ödeme kolaylığı sağlayacak.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilerin ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkanı sunmakta.

Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmakta.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi; 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla sunmakta.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişilerin üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

Söz, Ziraat Bankası, Ekonomi
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