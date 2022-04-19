Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakına "kara para" teftişi - Son Dakika
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Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakına "kara para" teftişi

19.04.2022 19:32
Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakına "kara para" teftişi

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadele kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye temsilci atadı.

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadele kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye temsilci atadı.Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadeleyi amaçlayan Alman kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye bir temsilci atadı.

BaFin, Alman Kara Para Aklama ile Mücadele Kanunu'na riayet edilmesinin sağlanması için Ziraat Bankası International AG'ye verdiği emre bu banka tarafından uyulmaması üzerine böyle bir karar aldığını duyurdu.

BaFin, Temmuz 2021'de Ziraat Bankası International AG'nin bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosuyla ilgili endişeleri nedeniyle Frankfurt merkezli bu kurumla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu. O dönem Reuters'a konuşan bir kaynak, BaFin'in bu endişelerinden dolayı teftiş için bankaya bir özel müfettiş gönderebileceğini söylemişti.

Almanya'da 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası International AG'nin Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te de şubeleri var.

Ziraat Bankası International AG, 2019 yılında 18,8 milyon euro, 2020'de 14,3 milyon euro kar açıkladı. Bankanın 2020 sonundaki toplam bilançosuysa 1,65 milyar euroydu.

Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakına kara para teftişi

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Ziraat Bankası, Kara Para, Almanya, BaFin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakına 'kara para' teftişi - Son Dakika


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