Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek futboluna desteği sürecek
Son Dakika Güncel Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek futboluna desteği sürecek

Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek futboluna desteği sürecek

7 saat önce

Bosna Hersek'te 23 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası, bu ülkenin futbol federasyonu ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek futboluna desteği sürecek, System.String[]

Bosna Hersek'te 23 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası, bu ülkenin futbol federasyonu ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic ile Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Yusuf Dilaver, başkent Saraybosna'daki federasyon binasında düzenlenen törende, 7 yıldır süren sponsorluk anlaşmasını uzattı.

Dilaver, burada yaptığı açıklamada, bankanın Bosna Hersek'te 23 yıldır faaliyet gösterdiğini anımsatarak, ülke ekonomisinin gelişimine her alanda katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ziraat Bankası'nın, faaliyet gösterdiği her ülkede bir bankadan fazlası olduğunu vurgulayan Dilaver, Bosna Hersek'i sadece ekonomi alanında değil, kültür ve spor gibi diğer alanlarda da desteklediklerini ifade etti.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile aralarındaki iş birliğinin kendisi için çok özel olduğunu kaydeden Dilaver, Bosna Hersek'in gelecekte büyük başarılar elde etmesi temennisinde bulundu.

Dzemidzic de 7 yıldır devam eden iş birliği için Ziraat Bankası'na teşekkür ederek, "Bu sponsorluk, bir dostluk boyutuna sahip ve gelecek dönemde de bunun süreceğine inanıyorum. Ziraat Bankası ile dostluğumuz federasyonun gelişimi açısından da önemli." dedi.

Dilaver ile Dzemidzic, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılması temennisinde bulundu.

Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Dilaver'e 7 yıllık iş birliğinin sembolü olarak 7 numaralı Bosna Hersek forması hediye edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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