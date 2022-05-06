Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı - Son Dakika

Halk TV'de yer alan habere göre, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının yankıları sürmeye devam ederken, Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ASGARİ ÜCRET 6500 TL OLMALIDIR"

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.97, aylık yüzde 7.25 arttı. 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7.25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34.46 artış gerçekleşti.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabın TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. "İlk 4 aylık TÜİK ! enflasyonu yüzde 31.71 mayıs ve haziran aylık enflasyonu yüzde 5 bile gerçekleşse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 45 civarında olacak" diyen Babuşcu, "Bu durumda asgari ücrete 1 Temmuz'da ayarlama yapılarak yüzde 45 artış yapılmalıdır. Asgari ücret 1 Temmuz'da minimum 6500 TL olmalıdır" sözlerine yer verdi.