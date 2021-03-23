Ziraat Bankası'nın müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ilgi görüyor

Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, takipte borcu bulunan müşterilere sağladıkları ödeme kolaylığının ilgi gördüğünü belirterek, "???????Uygulamanın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalandı." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka salgın döneminde tüm müşterileri için uygun koşullarla uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak, 31 Aralık 2020 ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ilgi gördü. Mart ayı başında yürürlüğe giren uygulama, müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanarak, olumlu geri dönüşler aldı.

Son gün 30 Haziran

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecekler.

Uygulamadan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek.

Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 30 Haziran 2021'e kadar devam edecek.

Uygulamadan faydalananların sayısı 15 bini geçti

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, "Uygulamanın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalanmış olup, talepler her geçen gün artarak devam etmektedir. Talepte bulunan müşterilerimizin yüzde 90'ı bireysel, yüzde 10'u ise tarımsal ve kurumsal segmentte yer alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Türk, tüm müşterileri ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere şubelere beklediklerini kaydetti.

31 Aralık 2020 itibarıyla takibe intikal etmiş olan banka kaynaklı krediler için temerrüt faizli toplam borcu 1 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla müşteri segmenti ve anapara üst sınırı şöyle:

Müşteri Segmenti Kampanyadan Yararlanabilecek TOA Anapara Üst Sınırı Kurumsal 500.000 TL ve daha az Tarımsal 500.000 TL ve daha az Bireysel 100.000 TL ve daha az

Son Dakika

Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda

Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler

Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak

Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor

İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor

Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı