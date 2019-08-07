Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi
1 saat önce
Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketi" kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi verildi.
Ziraat Bankası
tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketi" kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04
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