Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi
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Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi

1 saat önce

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketi" kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi verildi.

Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi, System.String[]
Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketi" kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi verildi.
Ziraat Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:04 
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