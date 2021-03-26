Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu - Son Dakika

Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu

26.03.2021 12:50
Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu, System.String[]

Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandı.

Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandı. Hüseyin Aydın, 15 Temmuz 2011 tarihinden beri yürüttüğü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini, olağan genel kurul sonrası Alpaslan Çakar'a devretti.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Çakar bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ziraat Bankası'nın Ankara'daki Tarihi Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, "1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası'nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum Alpaslan Bey'in Bankamız için gösterdiği gayretler Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada "Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın'a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.  Ziraat'in Türkiye'nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım" dedi.Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve  1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı.  2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar  evli ve dört çocuk babası. (Fotoğraflı)


Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu
Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu

Ziraat Bankası, 15 Temmuz, Ankara, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu - Son Dakika Ekonomi


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