Ziraat Bankası, normal sezonu galibiyetle tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Bankası, normal sezonu galibiyetle tamamladı - Son Dakika

Ziraat Bankası, normal sezonu galibiyetle tamamladı

6 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 20-25, 25-15, 25-22, 25-15 setlerle 3-1 mağlup etti.

Ziraat Bankası, normal sezonu galibiyetle tamamladı, System.String[]

Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında Ziraat Bankası, Sorgun Belediye'yi 20-25, 25-15, 25-22, 25-15 setlerle 3-1 mağlup etti.

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Koray Yılmazgil - Erhan Alparslan

Ziraat Bankası: Yadrian Escobar, Cristian Poglajen, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul, Emin Gök, Raydel Hierrezuelo(Berkay Bayraktar(L) Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin)

Sorgun Belediye: Aslan Ekşi, Rosales Centelles, Mehmet Almaz, Gavilan Alfonso, Görkem Sertel, Ali Çayır (Ramazan Serkan Kılıç(L) Onur Altınkaya, Rıfat Kantarcıoğlu, Halil İbrahim Duran, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)

Setler: 20-25, 25-15, 25-22, 25-15

Süre: 1 saat 32 dakika

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:30 Kaynak: İHA
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