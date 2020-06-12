Ziraat Bankası Olağan Genel Kurul Toplantı'sı yapıldı

Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Fatih Mehmet Doğan'ın Denetim Kurulu üyeliklerindeki görevlerine devam etmeleri karalaştırıldı.

Toplantı kapsamında bankanın yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları da belirlendi.

T.C Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat Bankası) Olağan Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

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