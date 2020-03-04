Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri - Son Dakika

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri

15 dakika önce

Katılımcılar Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın konuşması Protokol imza töreni Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın soruları yanıtlaması SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salondan ayrılması ANKARA...

Katılımcılar

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın konuşması

Protokol imza töreni

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın soruları yanıtlaması

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salondan ayrılması

ANKARA - SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. (2)

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziraat Bankası, İsmail Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:57 Kaynak: AA
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Son Dakika

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