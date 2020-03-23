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Ziraat Bankası, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu...
6 saat önce
Ziraat Bankası, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.
Ziraat Bankası, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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