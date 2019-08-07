Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası: Seracılık kredi hacmi 2.5 milyar liraya ulaşır
Son Dakika Ekonomi Haber

Ziraat Bankası: Seracılık kredi hacmi 2.5 milyar liraya ulaşır

1 saat önce

Ziraat Bankası, 2019 yılının birinci çeyreğinde uygulamaya aldığı seracılık kredi paketinin hacminin yıl sonunda 2.5 milyar liraya ulaşacağını öngörüyor.

Ziraat Bankası: Seracılık kredi hacmi 2.5 milyar liraya ulaşır, System.String[]
Ziraat Bankası, 2019 yılının birinci çeyreğinde uygulamaya aldığı seracılık kredi paketinin hacminin yıl sonunda 2.5 milyar liraya ulaşacağını öngörüyor.
Ziraat Bankası'dan yapılan açıklamaya göre, Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar;
8 bin 993 üreticinin 1.9 milyar lira tutarındaki kredi talebi karşılandı. Yılsonuna kadar kredi hacminin 2.5 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.
Şubat-Temmuz döneminde kullandırılan kredi miktarı, seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık üç katına ulaştı.
Paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldı. Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı.
Yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğü 16 bin dönümü aştır. Söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5.0, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2.0 düzeyinde katkı sağlanacağı öngörüldü.
Bir yandan üretim miktarının, bir yandan da coğrafi yaygınlığının arttırılması ile gıda fiyatlarında yaşanan mevsimsel dalgalanmaların azaltılmasına katkı sağlamak hedefleniyor.


Ziraat Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili vekil Kavakçı için bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi
12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:01:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası: Seracılık kredi hacmi 2.5 milyar liraya ulaşır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]