Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

24 dakika önce

Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, şirketlerin büyümeleri ve karlılıklarını "sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almaları gerektiğini belirtti.

Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı, System.String[]
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, şirketlerin büyümeleri ve karlılıklarını "sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almaları gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:28 
Ziraat Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var! Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 13:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]