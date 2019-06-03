Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı
24 dakika önce
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, şirketlerin büyümeleri ve karlılıklarını "sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almaları gerektiğini belirtti.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:28
Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, şirketlerin büyümeleri ve karlılıklarını "sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almaları gerektiğini belirtti.
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