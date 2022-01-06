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Ziraat Bankası, "Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması"nı hayata geçirdi - Son Dakika

Ziraat Bankası, "Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması"nı hayata geçirdi

06.01.2022 10:53
Ziraat Bankası, "Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması"nı hayata geçirdi

Ziraat Bankası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) iş birliğiyle "Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması" devreye alındı.

Ziraat Bankası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) iş birliğiyle "Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması" devreye alındı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, gayrimenkul mülkiyet hakkının devrini içeren kredili veya kredisiz tüm tapu işlemlerinde, satıcı ve alıcı arasında gayrimenkul mülkiyeti ile transfer tutarının eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan "Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması"nı hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, "Finansal dijital teknolojilerin kullanımının arttığı, fiziki para ile temasın da en aza indiği bu dönemde Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması alıcı ve satıcılar için büyük ödeme kolaylığı sunuyor. Uygulama ile nakit taşıma riski ortadan kaldırılarak, hırsızlığa karşı koruma sağlanırken, sahte para kullanımına karşı da önlem alınmış oluyor. Ayrıca tarafların bu süreçte yaşayabileceği olası güven problemleri de ortadan kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul alım satımı gerçekleştirecek müşterilerin güvenli bir şekilde para transferini yapabildikleri "Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması"nın çalışma sistemine dair de bilgi veren Gündüz, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası'nda vadesiz mevduat hesabı olan veya yeni hesap açacak müşteriler, gayrimenkulünün kayıtlı olduğu Tapu Müdürlüğü'ne devir alan veya devir eden olarak müracaat ettikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sisteminden aldıkları başvuru numarasını, işlem için Ziraat Bankası şubesine bildirir. Ziraat Bankası şubesinde Tapu Güvenilir Hesap işlemine yönelik gayrimenkulü devir eden (satıcı) tarafından verilen bilgilerin sisteme girişi sonrasında bilgilerin devir alan (alıcı) tarafından da onaylanması ile uygulama başlatılır ve transfer bedelinin Ziraat Bankası güvencesine alındığı bilgisi taraflara SMS ile bildirilir. Tapu Müdürlüğünde devir işleminin tamamlanması ile eş zamanlı olarak devir alan (alıcı) hesabından devir eden (satıcı) hesabına bildirilen tutar transfer edilir."

Gündüz, Ziraat Bankası'nın yenilikçi ürün ve hizmetlerinin yanı sıra ödeme ve tahsilat çözümlerinde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğini bildirdi.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası, Gayrimenkul, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Bankası, 'Tapu Güvenilir Hesap Uygulaması'nı hayata geçirdi - Son Dakika


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