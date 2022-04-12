Ziraat Bankası tarım ekosistemine yönelik yeni kredilerini uygulamaya aldı - Son Dakika

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını belirterek, "Gençleri ve kadınları da tarımsal ekosisteme dahil ederek, bu temelin üzerine katma değerli üretimi ön plana çıkaran, tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edeceğiz." dedi.

Çakar, Ziraat Bankası'nın tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisi "Tarım Ekosisteminin Finansmanı" kapsamında sunduğu yeni kredilerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası'nın kuruluşundan bugüne kadar tarımın çehresinin her yönüyle değiştiğini, ihtiyaçların arttığını, yeni gereksinimlerin ortaya çıktığını ama Ziraat Bankası'nda ülke tarımının verimliliğine, karlılığına, üretimin sürdürülebilirliğine ve geleceğine gereken finansal desteğin verilmesi misyonunun hiç değişmediğini belirtti.

Kovid-19 salgınının, tarımın ülkelerin geleceğinde ne kadar önemli olduğunu, gıdaya yeterli erişimi olmayan ülkelerin nelerle karşı karşıya kalabileceğini herkese çok net olarak gösterdiğini ifade eden Çakar, "Şu açık ki güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya, kullanılabilir su kaynaklarına ve enerjiye sahip olan ülkeler, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere tarım, ülkeler için en az savunma sanayisi kadar önemli bir sektördür." diye konuştu.

Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daha çok üretmek zorundayız. Bizim bir karış tarım arazisini boş bırakacak lüksümüz yoktur. Daha çok çalışmak, üretmek ve ülke tarımını ileriye taşımak zorundayız. Mekanizasyona ve teknolojiye erişimi, ham madde üreten yapıdan katma değerli ürünlere geçişi hızlandırarak, verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik için işletmelerimizi ölçek ekonomisine uygun boyuta taşımalı, birlikte iş yapma kültürünü yaygınlaştırmalıyız. Biz tarım sektörünün üretim potansiyelini biliyor, finansmanın ana bankası olarak ülke tarımının geleceğine inanıyoruz. Bu inanç ve güven doğrultusunda tarımsal üreticilerimize kullandırdığımız kredileri 120 milyar TL'nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 732 binin üzerine çıkardık. Tarım sektörü, kurumsal nakit kredi portföyümüzde yüzde 20 ile en yüksek paya sahiptir. Diğer bir deyişle tarım, Ziraat Bankası'nda her zaman birinci sıradadır."

Faiz destekli tarım kredilerinin yüzde 32'sinde üreticiye yansıyan faiz sıfır

Alpaslan Çakar, faiz destekli tarım kredilerine ayrı bir başlık açılması gerektiğini belirterek, kullandırdıkları tarım kredilerinin yaklaşık 100 milyar TL'lik kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği verdiği kredilerden oluştuğunu, bu kredilerin 32 milyar TL'lik kısmında faizin tamamının üretici adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını, yani üreticinin faiz giderinin sıfır olduğunu söyledi.

Çakar, yaklaşık 23 milyar TL'lik kısmında üreticiye yansıyan faiz oranını yıllık yüzde 0,1-5 arasında, 43 milyar TL'lik kısmında ise yıllık yüzde 5-10 arasında olduğunu kaydetti.

Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinde takip (NPL) oranının yüzde 0,82'ye gerilediğini aktaran Çakar, kredi borçları bir şekilde takip hesaplarına intikal etmiş olan üreticilere sundukları faizsiz olarak defaten ödeme ve faizsiz olarak taksitlendirme çözümlerinin üreticiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü, bu uygulamalarla takipteki tarım kredilerinin hem tutar hem de oran olarak azaldığını, amaçlarının tarım kredilerini takibe düşmeden yönetmek olduğunu vurguladı.

Yeni tarım bankacılığı stratejisi "Tarım Ekosisteminin Finansmanı"

Alpaslan Çakar, tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejilerinin "Tarım Ekosisteminin Finansmanı" olduğunu bildirerek, çiftçilerin, tarımsal üretime yönelik girdi üreten ve tedarik edenlerin, üretici örgütlerinin, tarım ürünlerini depolayan, satan, işleyen, satışına aracılık eden tüccarların, sanayicilerin, esnafın, ürünleri nihai tüketicilere ulaştıran toptan ve perakende satıcıların, enerji üretenlerin, veri, yazılım, teknoloji geliştiren ve sunan şirketlerin ve strateji yapıcılarının, tarım ekosistemini oluşturduğunu belirtti.

Bu ekosistemdeki tüm oyuncuların karşılıklı olarak ve birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde etkileşim içinde olduklarını ifade eden Çakar, Ziraat Bankası'nın tüm tarafları kapsayan ve finansal ihtiyaçlarına cevap verecek bir stratejiyle tarım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası ve bu ekosistemin finansmanının ana bankası olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Çakar, yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençleri ve kadınları da tarımsal ekosisteme dahil ederek, bu temelin üzerine katma değerli üretimi ön plana çıkaran, tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edeceğiz. Tarımın tüm taraflarıyla iş birliği fırsatlarını kollayacağız ve geliştireceğiz.

Bizim temel hedefimiz tarımda üretimi, verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik finansal enstrümanlarla üreticilerimizi desteklemektir. Bugün gerek yeni kredi ürünleri gerekse yenilenen tarım ürünlerimizle yeni stratejimizi uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de yeniliklerimizle üreticilerimize daha iyi hizmet vermeye ve onları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda hazırladığımız yeni tarım stratejimizin ve yeni kredi ürünlerimizin tarım sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Ziraat Bankası'nın yeni kredi ürünleri

Ziraat Bankası'nın, yeni tarım bankacılığı stratejisinin açıkladığı toplantıda, uygulamaya yeni konulan Genç Çiftçi Kredileri, Kadın Çiftçi Kredileri, Altın Kovan Kredisi, Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi, Üreten Kooperatif Kredisi, Tarım Transfer Kredisi tanıtıldı.

Genç Çiftçi Kredisi kapsamında, tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak gençlere verilecek.

Kredi,18-41 yaş arasında olanların ve hisselerinin asgari yüzde 51'i belirlenen şartları sağlayan ortaklara ait olan şirketlerin kullanımına sunuluyor. Ziraat/veterinerlik fakültesi, tarımla ilgili yüksekokul/lise mezunu olmak veya asgari lise mezunu olmak kaydıyla üretim/yatırım konusuyla ilgili mesleki eğitim kurs seminere katılıp başarı ile tamamlamış olmak da aranan kriterlerin başında geliyor. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar, işletme kredilerinde ise hayvancılıkta 18 ay, bitkisel üretimde 12 ay azami vade bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında konu ve yatırım bazında yüzde 100 faiz desteği oluyor.

Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 500 bin TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Söz konusu kredi, süt hayvancılığı, besicilik, et tavukçuluğu, arıcılık, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yatırım yapacak kadınlara verilecek. 18 yaşını tamamlamış olmak, asgari 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak, üniversite/belediye/özel sektör tarafından verilen yatırım/kredi konusu ile ilgili eğitimleri başarıyla tamamlamış olma koşulu aranıyor. Bu kredide de yüzde 100 faiz desteği bulunuyor.

Altın Kovan Kredisi'nde çiftçilere 150 bin TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Kredi kullanacaklarda ise arıcılık yapması veya daha önce bu faaliyette bulunması, kredi kapsamında alacağı arılı kovanlarla birlikte arı kovanı varlığının asgari 50 adet ve üzerine çıkarmak ve tarımsal faaliyetin bulunduğu yerde ikamet etmek özellikleri aranıyor.

Yatırım kredilerinde 12 aya kadar anapara ödemesiz, toplam 60 aya kadar, işletme kredilerinde ise 18 aya kadar azami vade bulunuyor. Söz konusu bu kredide Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yüzde 70'e varan faiz desteği bulunuyor.

Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Kredisi kapsamında 7 milyon 500 bin TL azami kredi limiti ve 84 ay azami vade bulunuyor. Bu kapsamda kullandırılan kredilerde öz kaynak katkısı aranmayacak. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yurt içinde üretilen makineler için yüzde 100, bunun dışındaki makinelerde yüzde 75 faiz desteği sağlanıyor.

Üreten Kooperatif Kredisi'nde ise tarım ürünlerinden katma değerli ürünlere geçişe destek verilmesi, tarladaki ürününü veya işlenmiş tarımsal ürününü doğrudan tüketiciye sunmak isteyen üreticilerin desteklenmesi amacıyla kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatiflere 15 milyon TL'ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor.

Krediden yararlanacaklarda asgari 30 ortağı bulunan, 1163 sayılı kanun kapsamında kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı kooperatifler, kendisi adına üretim yapması ve/veya ortaklarının/üyelerinin ürettiği ürünlerin işlenmesi, pazarlanması konusunda faaliyetinin bulunması gibi özellikler aranıyor. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar, işletme kredilerinde 36 aya kadar azami vade bulunuyor. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yüzde 50 faiz desteği sunuluyor.

Söz konusu 5 kredinin uygulama süresi 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Uygulama süresi 31 Aralık 2022 olarak belirlenen Tarım Transfer Kredisi kapsamında ise gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geri ödeme güçlerini artırmalarına imkan verilmesini teminen, diğer bankalar nezdinde kullandıkları tarım kredilerinin Ziraat Bankasına transfer edilmesine yönelik 500 bin TL'ye kadar 60 ay azami vadeli yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor. Kredi sabit faizli olarak kullandırılacak.

Bu krediden yararlanacaklarda tarımsal faaliyetlerini tam kapasite ile sürdürmek, kendisinin ve içinde yer aldığı risk grubunun diğer bankalarda tarımsal faaliyetlerinin finansmanı için 31 Mart 2022 tarihine kadar kullandığı canlı kredi riski bulunmak başta olmak üzere bazı özelliklere bakılıyor.

Ziraat Bankası bazı kredi ürünlerinde de yenilemeye gitti. Buna göre, Küçük Ekipman Kredisi'nin limiti 50 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi. Azami vade ise 48 aydan 60 aya uzatıldı. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında kredi limiti 150 bin TL'den 250 bin TL'ye yükseltildi ve uygulama süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.