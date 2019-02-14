Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası Üye İş Yeri ve Pos İşlemlerinde Yeni Dönem

Ziraat Bankası Üye İş Yeri ve Pos İşlemlerinde Yeni Dönem

1 saat önce

Ziraat Bankası, üye iş yeri ve POS komisyonlarında maliyet avantajı sağlayan yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Ziraat Bankası Üye İş Yeri ve Pos İşlemlerinde Yeni Dönem, System.String[]
Ziraat Bankası, üye iş yeri ve POS komisyonlarında maliyet avantajı sağlayan yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan banka, şimdi de üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir uygulamaya imza attı.

Uygulama ile banka, üye iş yeri ağını genişleterek, hem kartlı ödeme sistemleri pazarındaki payını artırmak hem de mevcut pazarı büyütmek amacıyla üye iş yeri ve POS komisyon oranlarında indirime gitti.

Böylelikle Ziraat Bankası, üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0,85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50'ye, banka kartlarında yüzde 75'e kadar maliyet avantajı sağlamış oldu.

Yeni komisyon oranları tüm sektörler için geçerli olacak ve 15 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bankanın bu girişimiyle küçük esnaftan büyük ölçekli işletmelere kadar 3,2 milyon iş yerinin temel maliyetlerinden biri olan üye iş yeri ve POS komisyonlarında yeni bir dönem başladı.

Uygulamanın, ticari hayatta önemli bir yere sahip olan başta esnaf, KOBİ olmak üzere tüm üye iş yerlerine maliyet avantajı sağlanmasının yanı sıra tüketicilere de fiyat indirimi olarak yansıyacağı düşünülüyor. Yeni komisyon oranlarının ayrıca, banka kartını sadece ATM'den nakit çekimde kullanılan bir kart olmaktan çıkararak alışverişte de kullanılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ziraat Bankası üye iş yeni komisyon oranları şöyle:

Banka Bazında Kart Tipi

 Üye İş yeri Komisyonu
Ziraat Bankası Banka Kartları

 % 0
Ziraat Bankası Kredi Kartları

 % 0,85
Tek Oran(Tüm Bankaların Kartları)

 % 1,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:22:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası Üye İş Yeri ve Pos İşlemlerinde Yeni Dönem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]