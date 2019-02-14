Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS işlemlerinde yeni dönem

Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS işlemlerinde yeni dönem

1 saat önce

Ziraat Bankası, üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0,85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50'ye, banka kartlarında yüzde 75'e kadar maliyet avantajı sağladı.

Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS işlemlerinde yeni dönem, System.String[]
Ziraat Bankası, üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0,85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50'ye, banka kartlarında yüzde 75'e kadar maliyet avantajı sağladı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:50 

Ziraat Bankası, Ekonomi
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