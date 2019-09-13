Ziraat Bankası ve İş Bankası kredi faizlerini düşürdü
1 saat önce
Ziraat Bankası, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında; İş Bankası ise sadece konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı.
Ziraat Bankası, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında; İş Bankası ise sadece konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:50
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