Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası ve İş Bankası kredi faizlerini düşürdü
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Ziraat Bankası ve İş Bankası kredi faizlerini düşürdü

1 saat önce

Ziraat Bankası, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında; İş Bankası ise sadece konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Ziraat Bankası ve İş Bankası kredi faizlerini düşürdü, System.String[]

Ziraat Bankası, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında; İş Bankası ise sadece konut kredisi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

Ziraat Bankası, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:50 
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