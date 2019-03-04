Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Genç, Bankacı Adaylarıyla Bir Araya Geldi
37 dakika önce
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.
Ziraat Bankası
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç
, Ankara Üniversitesi Beypazarı
Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.
Okulun konferans salonunda düzenlenen "Finans Piyasaları ve Meslek Yüksekokullarının Sektördeki Yeri ve Önemi" başlıklı konferansa katılan Genç, katılımcıların da sorularını yanıtladığı konferansta, gençlerin kariyerleri için neler yapması gerektiğini anlattı.
Genç, önümüzdeki süreçte bankacılık ve sigortacılık sektörünün çok farklı noktalara geleceğini, gençlerin de kendilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Öğretim Görevlisi Murat Özbolat da üniversite öğrencileri ile finans sektörü yöneticilerini bir araya getirmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:09 Kaynak: AA
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek
Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti