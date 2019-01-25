Ziraat Bankası, yurt dışında 100 noktaya ulaştı
55 dakika önce
Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası, son yıllarda yurt dışında büyümesini daha da güçlendiriyor.
Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası
, son yıllarda yurt dışında büyümesini daha da güçlendiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:58
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