Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası, yurt dışında 100 noktaya ulaştı

Ziraat Bankası, yurt dışında 100 noktaya ulaştı

55 dakika önce

Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası, son yıllarda yurt dışında büyümesini daha da güçlendiriyor.

Ziraat Bankası, yurt dışında 100 noktaya ulaştı, System.String[]
Dünyada en yaygın faaliyet ağına sahip Türk bankası olan Ziraat Bankası, son yıllarda yurt dışında büyümesini daha da güçlendiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:58 

Ziraat Bankası, Ekonomi
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