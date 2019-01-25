Ziraat Bankası, Yurt Dışında 100 Noktaya Ulaştı

Ziraat Bankası; 2018 yılında Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Kazakistan ve Azerbaycan'da açtığı şubelerle yurt dışında toplamda 100 noktaya ulaştı.

Ziraat Bankası; 2018 yılında Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Kazakistan ve Azerbaycan'da açtığı şubelerle yurt dışında toplamda 100 noktaya ulaştı.



Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, Ziraat Bankası'nın yurt dışında 100 noktaya ulaşmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirtti ve ekledi:



"Yurt dışındaki faaliyetlerimizi organize ederken, sadece şube açmakla kalmıyor, aynı zamanda yurt dışındaki tüm faaliyet noktalarımızdaki iş modelimizi, çalışma ortamlarımızı, yazılım alt yapımızı yeniliyor ve Türkiye'deki iş modelimiz ile uyumlu hale getiriyoruz.



"Ziraat Finans Grubu olarak yurt dışındaki en önemli hedeflerimizden birisi de bulunduğumuz coğrafyaların Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine katkı sağlamak.



"Bu kapsamda ülkemizden yapılan yatırımlar kadar, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden de ülkemize yapılan yatırımların bir parçası olmaya çalışıyoruz.



"Karadağ'ın Bar kentinde en son 1878 yılında bir Türk Bankasının hizmet verdiğini biliyoruz.



"Böylece 140 yıl sonra Ziraat Bankası olarak Bar kentine tekrar 'Merhaba' demekten gurur ve mutluluk duyuyoruz." - İstanbul

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