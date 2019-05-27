Ziraat Bankasının yönetim kurulu belirlendi
1 saat önce
Ziraat Bankası, bankanın olağan genel kurul toplantısında Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:56 Kaynak: AA
, bankanın olağan genel kurul toplantısında Mehmet Nihat
Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik
ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.
Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr Ahmet Genç
, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın
, Mahmut Kaçar
, Feyzi Çutur'un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.
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