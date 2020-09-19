Ziraat Bankkart: 3-1

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Cihat Büyükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Burak (xx), Mert (xxx), Efe (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Blankenau (xx), Bravo (xxx), Mustafa Koç (xxx), Mirza Lagumdzija (xx)ZİRAAT BANKART: Emin (xx), Arslan (x), Van Garderen (xx), Bedirhan (x), Ter Maat (xx), Atanasov (x), Çağatay (xx), Yusuf (xx), Halil (x), Muhammed Ertuğrul (x)SETLER: 25-23, 25-17, 22-25, 25-23SÜRE: 122 dakika (31, 25, 35, 31)AXA Sigorta Efeler Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Ziraat Bankart'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 2'nci galibiyetini aldı. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk setini Arkasspor 25-23 kazanıp durumu 1-0 yaptı. Arkasspor ikinci seti de 25-17 alarak skoru 2-0'a getirdi. Konuk takım ise üçüncü seti 22-25 kazanarak farkı 1'e indirdi ancak İzmir ekibi dördüncü sette rakibine geçit vermedi ve karşılaşmayı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:38 - Kaynak: DHA
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