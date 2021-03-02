Ankara 'daki karşılaşmayı Ziraat Bankkart, 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda altın set kuralı devreye girecek. Maçın bitiminden hemen sonra oynanacak altın seti kazanan ekip finale yükselecek.

Ziraat Bankkart, rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti.

Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Lvi Prag'ı konuk edecek - Son Dakika Spor

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