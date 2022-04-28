Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti

28.04.2022 23:24
Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final Etabında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Efeler Ligi Play-off Final Etabı Halkbank - Ziraat Bankkart takımları arasında oynan ilk maçla başladı. Karşılaşmanın galibi 25-20, 21-25, 28-26 ve 25-23'lük set sonuçlarıyla 3-1 Ziraat Bankkart oldu. Final etabının ikinci maçı 2 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

(İHA)

Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti
Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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