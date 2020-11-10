Ziraat Bankkart'ın konuğu Fonte Bastardo Azores

Ziraat Bankkart, 2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında yarın saat 19.00'da Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımını konuk edecek.

2021 CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Ziraat Bankkart yarın TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibi ile karşılaşacak. Mücadeleyi Ignat Mitev (Bulgaristan), Nikolaos Fragkakis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. Her iki takımın anlaşmasıyla, son 32 turunun rövanş karşılaşması da Ankara'da oynanacak.

Rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran, adını 2021 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip son 16 turundaki yerini alacak.

Turu geçen son 16 turunda Omonia Nicosia - Gio Strumica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Maç programı ise şu şekilde:

11 Kasım Çarşamba

19.00 Ziraat Bankkart - Fonte Bastardo Azores

13 Kasım Cuma

19.00 Fonte Bastardo Azores - Ziraat Bankkart - İSTANBUL