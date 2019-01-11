Ziraat Çim Sahaların Bankası

İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, 2019 yılında tarıma ayrılan kaynağın 3 milyar lira azaltıldığını belirterek; "Bir futbolcunun milyon Euro'lar karşılığı oynadığı futbol sektöründe, devlet; kulüplerin borcunu kapatmak için 10 milyarlarca bütçe ayırıyor. Üreterek ayakta kalmaya çalışan çiftçiyi, köylüyü ilgilendiren bütçeyi 3 milyar lira azaltıyor. Üretim bitiyor, köylü fakirleşiyor. Futbol kulüpleri bataktan devlet eliyle çıkartılıyor. Bu, tam bir gol oldu" dedi.

İzmir Köy KoopBaşkanı Neptün Soyer, çiftçi, üretici ve köylünün sıkıntılarına çözüp bulmak için çalışmalarını sürdürdükleri günlerde, hükümetin tarım politikalarına verdiği desteğin yetersiz olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Türkiye'de 2018 yılı enflasyonun %20,3 olduğunu belirten Soyer şunları söyledi: 2018 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ayrılan ödenek 21 milyar 676 milyon 673 bin lira iken, 2019 yılı bütçesinin 23 milyar 712 milyon 275 bin lira olması kararlaştırıldı. Burada 2 milyarlık artış var gibi gözükse de, 2018 yılı enflasyonun yüzde 20,3. Dolayısıyla bu yıl ki ödenek %10'dan daha az arttırılmıştır. Yani tarıma ayrılan bütçe geçtiğimiz yılın en az %10 altında kalmış. Hep söylüyoruz, ülkemizde daha çok üretim olmalı. Kendi ürünümüzü yetiştirmeli, çoğaltmalıyız, üretim teşvikini arttırmalıyız. Ama biz her geçen yıl köylümüzü, çiftçimizi yanlış tarım politikaları nedeniyle fakirleştiriyoruz. 2018 yılında tarıma ayrılan kaynak 29,6 milyar, 2019 yılında bu rakam 26,5 milyara düşürülmüş. Küçük üreticiyi yaşatmaya çözüm bulmak yerine, onları çaresizliğe itiyoruz.

Ziraat Bankası'nın görevinin spor kulüplerinin borçlarını ödemek mi olduğunu soran Neptün Soyer; "Ziraat Bankası üretenin, köylünün yanında olma amacıyla kurulmuş bir bankadır. Ama bugün, milyon dolarlık futbolcuları bir araya getirerek, milyarlarca lira borç yapmış spor kulüplerini kurtarmak için görevlendirilmiş bir banka görüyoruz. Sadece dört büyük takımın borcu 10 milyar TL civarında. Alt liglerle beraber ödenecek rakamı siz düşünün" dedi.

Açıklamasına; "Biz bu ülkenin parlak geleceğine inanıyoruz bu inancımızla üretmeye devam ediyoruz" diyerek devam eden Başkan Neptün Soyer; "Hata yapılıyor haksızlık yapılıyor. Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin üreticiyi rahatsız eden bu uygulamaya bir açıklama bir çözüm getirmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.