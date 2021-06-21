Ziraat Fakültesi, Avrupa Birliği Projesi Çalıştayında Tarımsal Kalıkınma Projelerini Anlattı - Son Dakika

Ziraat Fakültesi, Avrupa Birliği Projesi Çalıştayında Tarımsal Kalıkınma Projelerini Anlattı Aydın Valiliğinin liderliğinde, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında iş birliği için İspanya, İtalya ve Portekiz'den ortak belediyeler ile yürütülen "Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development" PROSES projesinin ilk uluslararası çalıştayı, 15-16 Haziran 2021 tarihinde çevirim içi olarak gerçekleşti.

Çalışmaya, Üniversitemizi temsilen Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Prof. Dr. Cemal Atıcı katıldı. Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin tanıtımını yapan Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Cemal Atıcı, Kırsal Kalkınma alanında yapmış oldukları projeleri ve üniversitelerin kırsal kalkınmadaki rollerini anlattılar.

Projede; Efeler Kaymakamlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koçarlı Belediyesi, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Efeler Ziraat Odası, Karpuzlu Ziraat Odası, Karpuzlu Organik Zeytin Üretici Birliği, Nazilli ve Çevresi S. S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR- KOOP), Aydın İli, Karacasu İlçesi S. S Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Aydın ili Karacasu ilçesi S. S. Karacasu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği (SOYED), TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A. Ş. yer aldı.

Uluslararası Sosyal Ekonomi Paydaşı olarak ise İspanya'dan Carmona Belediye İşletmesi Fomento Los Alcores s. l, Astego Iteaf Sevilla Tarım-Arge Destek firması, Agrícola Carmonense sca Kooperatifi, İtalya'dan Molise Region Bölgesel Yönetimi, Molise verso il 2000- Bölge Kalkınma Ajansı, Molise Üniversitesi, Tarım, Çevre ve Gıda Bölümü, Legacoop-CIA- Tarım Meslek Birliği, ARSARP-Kırsal Kalkınma Bölge Ajansı, Molise Ticaret Odası, Portekiz'den Quinta de Baixo Tarım Derneği, SIRO, Entegre Organik Geri Dönüşüm Sistemleri, Tarım ve Balıkçılık Bölge Müdürlüğü projede yer aldı.

Çalışmanın sonunda yapılan değerlendirilmeler ile bir sonraki aşamasının Avrupa'da yapılmasına karar verildi.