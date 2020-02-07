Ziraat Fakültesi Çiftliğinde koyun üretim verimliliği artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Fakültesi Çiftliğinde koyun üretim verimliliği artıyor - Son Dakika

Ziraat Fakültesi Çiftliğinde koyun üretim verimliliği artıyor

7 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminde yetiştirilen, yüzde 75-98 ost friz kan derecesine sahip Tahirova süt koyunlarında 2020 yılı doğum sezonu ocak ayı sonunda başladı.

Ziraat Fakültesi Çiftliğinde koyun üretim verimliliği artıyor, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminde yetiştirilen, yüzde 75-98 ost friz kan derecesine sahip Tahirova süt koyunlarında 2020 yılı doğum sezonu ocak ayı sonunda başladı.


Halen devam eden doğum sezonunda 4 yaşındaki bir koyunun toplam 12,4 kilogram ağırlığında dördüzü oldu. Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminde şu ana kadar 51 koyunun doğum yapması sonucu 102 kuzu dünyaya geldi. Buna göre doğuran koyun başına kuzu verimi 2,0 olarak gerçekleşti.


Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminden Doç. Dr. Cemil Tölü, söz konusu koyun ırkıyla ilgili ÇOMÜ Ziraat Fakültesinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Tahirova adıyla anılan koyun ırkı; uzun yıllar önce Almanya'dan getirilen Alman süt koyunu olarak bilinen ost friz koyununun, yerli ırktan kıvırcık koyunu ile melezlenmesi yoluyla elde ediliyor. Tahirova yüzde 75 ost friz ve yüzde 25 kıvırcık kan derecesine sahip bir ırk. Bu ırkı çalışmak için yürütücülüğü üstlendiğim 'Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi'ni hazırladık ve bu proje BAP desteği aldı. Proje ile birlikte Tahirova (Karacabey TİGEM'den alınan) ve ost friz (Almanya'dan getirilen) koyunları ile 'çevirme melezlemesi' yoluyla yüksek seviyede ost friz kan derecesine sahip, süt ve döl verimi yüksek, erken gelişerek erken damızlıkla kullanılabilen sağlıklı bir 'Tahirova' genotipi oluşturma çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.


Tahirova koyunu verimliliği arttırdı


ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminde yetiştirilen Tahirova genotipi yüzde 75-98 ost friz ve hatta yüzde 100 saf ost friz koyunlar olduğu için döl verimi doğuran koyun başına 1,6-2,0 (yüzde 160-200) kuzu arasında değişmesi bekleniyor. Zira ost friz koyunlarında döl verimi yüzde 205 olarak biliniyor. Dolayısıyla birimdeki koyunların ost friz kan dereceleri arttıkça döl verimi de artıyor. Ancak döl verimine genetiğin yanında bakım-besleme, koç-koyun eşleştirme düzenlemeleri gibi çevre şartları da etkili oluyor.


Sağlıklı süt koyunları ÇOMÜ'de yetiştiriliyor


Birimdeki koyun genotipi doğdukları yıl gebe kalarak 1 yaşında anne olabiliyor. Bu tip ilkine doğumlarda da doğuran koyun başına 1,6 (yüzde 160) kuzu verimi elde ediliyor. 2012 yılında başlayan koyun projesinde süt ve döl verimi yüksek, erken gelişerek erken damızlıkla kullanılabilen sağlıklı bir süt koyunu genotipi oluşturma ıslah hedefi başarılı biçimde devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya 4 milyon TL değerinde doğum günü hediyesi
Son seçim anketinde bir ilk gerçekleşti! Kararsızların oranı yüzde 28 Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki anneden dehşete düşüren ifadeler Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Fakültesi Çiftliğinde koyun üretim verimliliği artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]