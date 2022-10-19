Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu

19.10.2022 11:28
Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının projesinden yararlanarak köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan Ağrılı 24 yaşındaki Kibar Uzun, kısa sürede hayvan sayısını artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının projesinden yararlanarak köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan Ağrılı 24 yaşındaki Kibar Uzun, kısa sürede hayvan sayısını artırdı.

Kibar Uzun, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 2020'de mezun olup ailesinin yaşadığı Yolluyazı köyüne döndü.

Hayvancılık yapan ailesini örnek alan Uzun, bu yıl ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bakanlıktan aldığı 100 bin liralık hibe desteğinin üzerine 70 bin lira ekleyerek aldığı 18 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başlayan Uzun, girişimciliğiyle diğer kadınlara da örnek olmak istiyor.

Kibar Uzun, AA muhabirine, dünyada tarım ve hayvancılığın öneminin her geçen yıl daha arttığını, kendisinin de bir girişimci olarak üretime katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendi işini kurmak için çeşitli araştırmalar yaptığını anlatan Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırırken "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne denk geldiğini dile getirdi.

Projeden faydalanarak 18 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başladığını belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Şu an 24 hayvanla yetiştiricilik yapıyorum. Bakanlığın projelerle kadınlara öncülük etmesi bizleri geliştiriyor. Benim gibi kızların bu tür projelere başvurmasını istiyorum. Projeden çok memnunum. Geri ödemesiz olduğu için ekstra bir güç sağlıyor. Kendi işini kurmak isteyenler bu projeye başvurabilir."

"Genç kadın girişimciler kendilerini geri planda bırakmasın"

Uzun, kendi işinin patronu olduğunu, hayvancılığı severek yaptığını ve işletmesini biraz daha büyütmek istediğini belirtti.

Bir genç olarak kadınlara örnek olmak istediğini dile getiren Uzun, "Projeden çok memnunum ve özellikle benim gibi genç kadın girişimciler, kendilerini geri planda bırakmayarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın projelerini araştırıp yararlansınlar. Sadece tarım için demiyorum başka alanlarda da projeler bulunmaktadır. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum ve projelerin devamını diliyorum." diye konuştu.

İşlerini büyütmek için kadın çiftçilere yönelik desteklerin tamamından faydalanmak istediğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"18 hayvan alıp 4 ay besledikten sonra satıp sayıyı 24'e yükselttim ve artan parayla da 30 büyükbaş hayvan kapasiteli ahır yaptım. Hayvanlarımın yemini de üretiyorum, arpa, buğday, mısır ve fiğ ekiyorum. Samanı buradan karşılıyorum ve artan tohumu da ayırıp diğerlerini de karma yem olarak hayvanlarıma veriyorum. Herhangi bir maliyet olmadan hepsini karşılıyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise kentte birçok kişinin bu projeye başvurduğunu belirterek, Kibar Uzun ve diğer üreticilerin yörede hayvancılıkla uğraşmak isteyenlere örnek olacağını söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Konya Selçuk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement