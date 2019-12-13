Ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi - Son Dakika

ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri, yurdun çeşitli bölgelerinden topladıkları böcekleri sergiledi. 42 öğrencinin topladığı 2 bin 500 böceğin yer aldığı sergi, ilgi gördü.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri yaz aylarında staj yaptıkları şehirlerde doğada bulunan böcek türlerini topladı. Böcekleri iğneye takarak kuruttuktan sonra etiketleyen öğrenciler, sergiye hazır hale getirdi. Kelebek, çekirge gibi çeşitli türlerden 2 bin 500 böcek, Ziraat Fakültesi'nde sergilenmeye başlandı. Öğrenciler, doğadan topladıkları böcekler hakkında davetlilere bilgi vererek faydalarını ve zararlarını anlattı. Akademisyen ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra sergiye ilkokul öğrencileri de ilgi gösterdi. Erzurum'daki ilkokullardan 600 öğrenci sergiyi gezerek böcekler hakkında bilgi aldı ve kelebek yakalamanın yollarını öğrendi.Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, amaçlarının çevre bilinci oluşturmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin yaz döneminde Türkiye'nin farklı bölgelerinden topladıkları böcek materyalleriyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Çalmaşur, "Çevre bilincini aşılamak için böceklerin ya da mikroorganizmaların, bitkilerin zararlı olmadıklarını, tabiatın bir parçası olduklarını, biyolojik çeşitlilik açısından olmaları gerektiğini anlatmak istedik. Ülkemiz, biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülke. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü olarak önceliğimiz çevre bilincinin aşılanmasıdır. Öğrencilere şunu söylüyoruz. Bitki koruma bölümü öğrencileri mutlaka çevreci olmak ve çevreyi korumak zorunda olmalıdır. Kimyasal ilaçlarla onları öldürmek yerine, kontrol etmek, yönlendirmek gibi çalışmamız olmalı" diye konuştu.