Ziraat Fakültesi Öğrencilerinden Hasat Şenliği

Battalgazi Tarım Kampüsündeki öğrenci yemekhanesinde gerçekleşen Hasat Şenliğine Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Prof. Dr. Feridun Merter ve Prof. Dr. Ahmet Harma,Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Karadağ ile akademik ve idare personel ve öğrenciler katıldılar.

Düzenlenen etkinlikten dolayı Ziraat Fakültesi yönetim ve öğretim üyeleri ile birlikte öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, şenliğin açılışındaki konuşmasında öğrencilerin kendi ürünlerini kendilerinin yetiştirip, ardından hasat şenliği düzenlemesinin oldukça faydalı ve etkin bir uygulama olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin, eğitimlerinin başında Hasat Şeniliği ile aynı zamanda bir girişimlilik örneğini de yaşamış olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "İleride inanıyorum ki bunu mesleki hayatınıza da yansıtacaksınız.Her türlü geleneksel ürünlerimizin insan sağlığına faydalarını araştıran projeler yapmanızı da istiyorum.Size en önemli mesajım; bir şeyi kafanıza koyduğunuzda onu gerçekleştirmek için çok çalışmaya devam ederseniz,o gerçekleşiyor. İleride ne olmak istediğiniz, ne yapmak istediğinizi şimdi öğrencilik yaşamınızda kararlaştırın." diye konuştu.

Öğrencilerden yapmış oldukları faaliyetleri yerel olarak düşünmeyip,yerelden ulusala giden yolu izlemelerini isteyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Yaptığınız her faaliyetleri yerelle sınırlandırmayın, tüm Türkiye'ye yansıtın. Göreve başladığımda da ifade etmiştim; sahada ve laboratuarlarda olacağız. Bizler öğrencilerimizin her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanında olacağız ve destekleyeceğiz. Öğrencilerimiz için hazırlayacağımız sürpriz yeni projelerimiz de olacak." dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Altuntaş,"Ziraat Fakültesi teorik bilginin yanında arazide ve laboratuvarda ki uygulamalarıyla bir bütündür.2. Sınıf öğrencilerimiz ilk arazi deneyimlerinde nispeten daha kolay olan serin iklim sebze türlerini yetiştirdiler. Toprak hazırlığı, tohum ekiminden başlayıp sulama, gübreleme, çapalama ve hasadına kadar bitki yetiştirme süreçlmerini öğrenciler kendileri yaptılar. Bu sayede bitkileri tanıdılar,arazideki sorunlara kendileri çözüm buldular.Ayrıca yerel sebze tohumlarını toplayıp familyalarına göre türleri ayırdı ve sergilediler.Bu anlamda hem sebze tohumlarını tanıdılar,hem de yöreye ait yerel tohumları muhafaza etmek üzere fakülte bünyesinde topladılar.Bu tohumları daha sonra yetiştirerek devamlılığını sağlayacaklardır."dedi.

Hasat Şenliği öğrencimler için hazırlanan yaş pasta toplu olarak kesilirken, yine öğrenciler tarafından hazırlanan ikramlar konuklara servis edildi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, bir süre öğrencilerle birlikte oturarak, sohbet etti.