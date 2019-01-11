Son Dakika Haberleri: Ziraat Fakültesi Öğrencisinden Müthiş Performans

Ziraat Fakültesi Öğrencisinden Müthiş Performans

2 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) kutlanan "Tarım Öğretiminin 173. Yılı" programında sahneye çıkan Ziraat Fakültesi öğrencisi söylediği türkülerle kendine hayran bıraktı.

Ziraat Fakültesi Öğrencisinden Müthiş Performans, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) kutlanan "Tarım Öğretiminin 173. Yılı" programında sahneye çıkan Ziraat Fakültesi öğrencisi söylediği türkülerle kendine hayran bıraktı.

"Tarım Öğretiminin 173. Yılı" OMÜ Ziraat Fakültesi tarafından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde kutlandı. Protokol konuşmalarının ardından OMÜ'lü öğrenci ve akademisyenlerden oluşan orkestra sahneye çıktı. Sahneye solist olarak çıkan OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri son sınıf öğrencisi Oğuz Kağan Altıntaş, seslendirdiği sevilen türkülerle ilgi odağı oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak, akademisyenler ve öğrenciler Altıntaş'ın türkülerine eşlik ederek tempo tuttu. Altıntaş, sesiyle bütün seyircilerden alkış alırken programda ayrıca OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy da bir türkü okudu.

Kendileri için unutulmayacak bir anı olduğunu belirten Ziraat Fakültesi öğrencisi Oğuz Kağan Altıntaş, "Müzikle ilgileniyorum. Türkülerimizi okuduk. Hep birlikte güzel vakitler geçirdik. Dekanımız da bize eşlik etti. Çok güzel okudu. Bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Altıntaş, Güncel
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