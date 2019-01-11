Ziraat Fakültesi Öğrencisinden Müthiş Performans

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Kraliyet Gelini Meghan Markle'a Dudak Uçuklatan Teklif! 5 Saniyede 5 Milyon Dolar

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?