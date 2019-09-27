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Ziraat Fakültesi Oryantasyon günleri başladı

1 saat önce

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Üniversitedeki eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen Oryantasyon Günleri başladı.

Ziraat Fakültesi Oryantasyon günleri başladı, System.String[]

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Üniversitedeki eğitimlerine yeni başlayan öğrenciler için düzenlenen Oryantasyon Günleri başladı.


Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz, Iğdır Üniversitesi ve Ziraat Fakültesi hakkında bilgiler verirken fakülte bölümlerinin öneminden söz etti. Dekan Yardımcısı Gürbüz'den sonra söz alan bölüm başkanları ise, bölümlerinin çalışma alanlarını ve mezunlarının, profesyonel iş hayattaki imkanlarını anlattı.


Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, Üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla verilen Oryantasyon eğitiminin ilk günü, BESYO ve Mediko Sosyal binalarının tanıtılmasıyla devam etti. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Ramazan Gürbüz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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