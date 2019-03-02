Son Dakika Haberleri: Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin Faaliyet İzni İptal Edildi

Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin Faaliyet İzni İptal Edildi

18 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verildi.

Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin Faaliyet İzni İptal Edildi, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verildi.

BDDK'nın Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet iznine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50'nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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