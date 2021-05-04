Ziraat GYO, son yılların en büyük halka arzını tamamladı - Son Dakika

Ziraat GYO, son yılların en büyük halka arzını tamamladı

04.05.2021 14:53
Ziraat GYO, son yılların en büyük halka arzını tamamladı, System.String[]

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO), son yılların en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO), son yılların en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Ziraat GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan ve 37 yatırım şirketinin dahil olduğu konsorsiyum tarafından sabit fiyat üzerinden ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile yapılan halka arzda, toplam ihraç miktarının yüzde 68'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 7'si de Ziraat Finans Grubu çalışanlarına satıldı.

Sermaye artışı yoluyla yapılan 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan pay başına 1,60 TL ile 1,88 milyar TL kaynak sağlandı. Ziraat GYO'nun 1,88 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzına 5 milyar TL tutarında olmak üzere 2,7 kat talep geldi.

Yurt içi bireysel yatırımcı ve Ziraat Finans Grubu çalışanları kategorilerinde tahsisatın 2,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,5 katı talep gelirken, taleplerin karşılanma oranı ortalama yüzde 38 oldu.

6 Mayıs'ta işlem görmeye başlaması bekleniyor

2020 yılında hayata geçirilen 8 adet halka arzda toplam 1,12 milyar TL büyüklüğe ulaşılırken, 2021 yılında Ziraat GYO hariç bugüne kadar 4,72 milyar TL büyüklüğünde 10 adet halk arz işlemi gerçekleşti.

Yapılan halka arzlara bakıldığında Ziraat GYO'nun 1,88 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı, son yılların en büyük halka arzı oldu.

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olurken, Ziraat GYO paylarının 6 Mayıs'ta ZRGYO koduyla Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ziraat GYO, halka arz sonrası ulaştığı 7 milyar TL öz kaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşti.

"Ziraat markasının bu ilk halka arzına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, Ziraat markasının bu ilk halka arzına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Halka arza gelen yüksek talep, Ziraat Finans Grubu marka gücünün ve Ziraat GYO'ya olan güvenin göstergesidir. Bu yönüyle Ziraat Finans Grubu'nun büyüklüğünü ve gücünü bir kez daha gösterdik. Yatırımcıların bu güvenine layık olmak için Ziraat GYO güçlü sermaye yapısı ve taşıdığı marka değeri ile ülkenin gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracak projelere imza atmaya devam edecektir. Ziraat GYO halka arzına katılım gösteren tüm bireysel ve kurumsal yatırımcımıza, başta konsorsiyum lideri Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ olmak üzere aracılık eden 37 yatırım kuruluşuna, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a teşekkür ederiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat GYO, son yılların en büyük halka arzını tamamladı - Son Dakika


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