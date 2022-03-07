ZİRAAT'İN BUĞDAY TARLASI, DRON YARDIMIYLA GÜBRELENDİ - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Aksu Çiftliği'nde 3 hafta önce gerçekleştirilen dron ile yabancı ot ilacı uygulamasının ardından aynı arazide bu kez de dron yardımıyla gübrelendi.

AÜ Ziraat Fakültesi'nin ana ürün olarak buğday ekilmiş olan 1084 dekarlık Aksu Çiftliği'nde 3 hafta önce gerçekleştirilen dron ile herbisit (Yabancı ot ilacı) uygulamasının ardından aynı arazide bu kez de drone ile katı gübre uygulaması gerçekleştirildi. Dron ile gübreleme etkinliğine AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ZORLU ARAZİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Azotlu gübreler buğday verimini direkt etkileyen en önemli gübre kaynağı olarak 2 farklı dönemde verilir. Ancak hava ve ortam şartlarından dolayı arazinin uygun olmaması nedeni ile bu gübrelemeler çoğunlukla ya eksik yapılır yada yeterince etkin olmaz. İşte burada dronlar arazinin uygun olmadığı koşullarda bize en büyük avantajı sağlayan uygulama araçları olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de herbirinin üzerinde 20 kg ağırlığında tanklar bulunan 3 adet dron ile granül gübre uygulaması yaptık" diye konuştu.

TRAKTÖRE İLE GÜBRELEME ARASINDAKİ FARK

Dekan Prof. Dr. Mustafa Erkan, geleneksel olarak traktöre bağlı bir gübre makinesi yardımıyla yapılan bu gübreleme işleminin ilk kez dron kullanılarak yapıldığına dikkat çekerek, "Bu amaçla hem öğrenci ve akademisyenlerimize hem de Aksu çiftçisine, teknolojik olarak bu yeniliğin gösterilmesi ve avantajları anlatıldı. Dron ile gübrelemenin en önemli avantajlarından birisi tarla şartlarından bağımsız olarak havadan gübrelemenin yapılabilmesidir. Zaman zaman yoğun yağışlar nedeniyle tarlaya traktör ile girilememekte, optimum gübreleme zamanı kaçabilmektedir. Diğer taraftan, tarlaya traktör ile girilmediği için ürünün ezilerek zarar görmesinin de önüne geçilmektedir. Bugün bizim arazimiz de önceki günlerde yağan yağış nedeni ile maalesef traktörle gübreleme için uygun değildi. Ama biz dron ile gübreleme yaptığımız için bu olumsuz şartlardan etkilenmedik" diye konuştu.