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Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki...
6 saat önce
Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.
Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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