Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ziraat Katılım Bankası: 'Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki... - Son Dakika Ekonomi

Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki...

6 saat önce

Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

Ziraat Katılım Bankası:

Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:40 Kaynak: AA

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